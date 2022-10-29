2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında bilim, sanat, kültürel ve sportif alanlarda başarılı olan öğrencilere ve bu başarılara katkı sunan okul müdürlerine, öğretmen ve antrenörlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme projesi kapsamında Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen tören Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Uygur, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Törendeki konuşmasına Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Vali Baruş özetle “Bundan tam 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderlik ettiği Türk milletinin büyük bir zaferle kazandığı İstiklal Savaşı’nın neticesinde Türkiye'nin, ufkunda yepyeni bir çığır açıldı. Bunun adı Cumhuriyetti. Cumhuriyet kurulduğundan beri yönetimde vatandaşın iradesinin her zaman yansıması temin edilmektedir. Bunun için Cumhuriyetin kıymetini çok iyi bilelim. Cumhuriyet, 99 yıllık tarihinde bugün dünyanın sayılı güçlerinden biri, uluslararasında sözü dinlenen ve artık kendi savaş uçağını kendisi üretebilen, dünyanın veya çevresinin tehditlerine karşı hiçbir zaman boyun eğmeyen başı dik bir Cumhuriyet haline geldi. Bundan gurur duyalım. Bu gurur da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 99 yıllık Cumhuriyet tarihinde görev yapan bütün devlet büyüklerimizin ve Cumhuriyeti yükseltmek için çalışan Türk milletinin payı vardır. Cumhuriyetimizi muasır medeniyet yarışında öne çıkarmak için çalışırken hayatını kaybeden, milletimizin bağımsızlığını ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunurken rahmeti rahmana kavuşan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı bu Cumhuriyet emanetini yaşatmak için ve dünya durdukça payidar kılmak için hepimiz çok çalışmalıyız. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün bu emanetini layıkıyla yerine getirmek için derslerinizde, bilimde, sanatta, kültürde ve sporda uluslararası alanda başarılı olmak zorundayız. Bu başarıyı yakalamak için gece gündüz demeden, bu emanetin şuurunda olarak çok çalışmalıyız. Sizlere güveniyoruz, Isparta’nın gençleri bu yükü omuzlayarak ve bu sorumluluğu yerine getirecek şuurdadır buna yürekten inanıyoruz” dedi.Ardından öğrenciler tarafından halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu.Ödül töreninde 39 okuldan 120 başarılı öğrenciye ile birlikte öğrencilerin başarılarına katkı sunan okul müdürü, öğretmen ve antrenörlere Vali Baruş ve protokol üyeleri tarafından berat, belge ve çeşitli hediyeler takdim edildi.