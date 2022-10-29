Isparta'nın en güzel balıkçı limanı Kaya Balığa hoş geldiniz

Kaya Balık Yönetim ekibi, balıkların ağdan tabağa alınma serüveni çerçevesinde balıkçılık endüstrisi ilgili tüm alanlarda deneyimlidir.

Kaya Balık mağazasına sürekli olarak yeni ürünler eklenir, bu nedenle yengeç, ıstakoz, somon füme ve diğer birçok deniz ürününü tezgahlarda görebilirsiniz. Karaya çıkan en lezzetli balıklar için Kaya Balık size yeter!

Adres:

Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp: 0 530 072 21 80

Telefon:

0246 220 20 70

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