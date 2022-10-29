Isparta'nın en güzel balıkçı limanı Kaya Balığa hoş geldiniz
Kaya Balık Yönetim ekibi, balıkların ağdan tabağa alınma serüveni çerçevesinde balıkçılık endüstrisi ilgili tüm alanlarda deneyimlidir.
Kaya Balık mağazasına sürekli olarak yeni ürünler eklenir, bu nedenle yengeç, ıstakoz, somon füme ve diğer birçok deniz ürününü tezgahlarda görebilirsiniz. Karaya çıkan en lezzetli balıklar için Kaya Balık size yeter!
Isparta şehrinde taze deniz ürünlerimi arıyorsunuz? O zaman Kaya Balık...!
Balığın en iyi fiyata satıldığı yer!
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: 0 530 072 21 80
Telefon: 0246 220 20 70
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