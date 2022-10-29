Rektör Çarıkçı’nın Cumhuriyet’in 99. Yıl Dönümü Kutlama Mesajı

Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta belirmişken Türkiye Cumhuriyeti varlığını tüm dünyaya kanıtlamış güçlü bir devlettir. Vatanımız, hiçbir gücün yok edemeyeceği sarsılmaz temelleriyle dimdik ve ilelebet ayaktadır. Bundan sonra da milletçe bizi biz yapan değerlerimize, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize, üretkenliğimize ve çalışkanlığımıza dayanarak büyük ve güçlü Türkiye’yi hiç durmadan inşa etmeye devam etmeliyiz.



“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aynı zamanda dünyadaki tüm mağdur, mazlum, kardeş toplulukların da ilham kaynağı olmuştur. “İlham veren üniversite” sloganı ile yükseköğretimin önde gelen isimlerinden biri olmuş Süleyman Demirel Üniversitesi de Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde, Cumhuriyetin değerlerinden aldığı ilhamla yol almaktadır. Üniversitemiz, adaleti, vicdanı, insana verdiği değeri önceleyerek, üretme çabası ve eğitime verdiği önemle de Cumhuriyetimizin çizgisinden şaşmadan ilerlemektedir. Kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyeti erdemlerimizden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde gelecek nesillere aktarmak en büyük ödevimizdir.



Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu uğurda emek veren tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü