TÜVTÜRK'ten Devrim Niteliğinde Değişiklik! Araç Muayeneleri Artık Daha Hızlı ve Pratik!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenleme ile araç muayene sürecinde önemli bir değişiklik yaşandı.

TÜVTÜRK tarafından başlatılan yeni sistem, araç muayenelerini eskisine göre çok daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Araç sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırmak adına yapılan bu düzenleme, milyonlarca araç sahibini etkileyecek. Periyodik araç muayeneleri artık daha hızlı ve pratik olacak.

TÜVTÜRK'ün başlattığı bu sistemle araç sahipleri zamanlarını daha verimli kullanabilecekler. Detaylı bilgi ve randevu için TÜVTÜRK'ün resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.