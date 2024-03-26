Kredi Faizleri Hızla Yükseliyor: İşte Güncel Durum

İŞ BANKASI: Faiz Oranı %6,00, Toplam Ödeme 158.162,84 TL

ING: Faiz Oranı %4,87, Toplam Ödeme 146.241,20 TL

YAPI KREDİ: Faiz Oranı %5,50, Toplam Ödeme 152.867,48 TL

DENİZBANK: Faiz Oranı %4,10, Toplam Ödeme 138.497,00 TL

AKBANK: Faiz Oranı %5,55, Toplam Ödeme 153.393,20 TL

GARANTİ: Faiz Oranı %5,38, Toplam Ödeme 151.609,04 TL

TEB: Faiz Oranı %3,99, Toplam Ödeme 137.397,20 TL

QNB FİNANSBANK: Faiz Oranı %4,54, Toplam Ödeme 142.939,40 TL

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ekonomi yönetimindeki değişiklikler, kredi faizlerinde adeta uçuşa geçti.Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı artışlar bankaların faiz oranlarını da etkiledi. Artan faizlerle birlikte, ihtiyaç kredisi geri ödemeleri de ciddi şekilde arttı.100 bin liralık bir ihtiyaç kredisinin 12 aylık geri ödemesi, ortalama 30 bin TL artış gösterdi. Bu durum, dar gelirli vatandaşlar için zorlu bir süreci işaret ediyor.İş Bankası, ING, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Garanti, TEB ve QNB Finansbank gibi bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları şu şekilde:Bu yükseliş trendi, kredi çekmek isteyenleri derin düşüncelere sevk ediyor.