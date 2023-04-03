

Türkiye'nin erkenci soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana, hasadına başladı. Geçen yıl 12.500 hektar olan ekim alanı bu yıl 23.000 hektara çıkarken, hasat başladıktan sonra fiyatların düşmesi bekleniyor. Çiftçiler, soğan ekimi için verimli topraklara sahip Adana'da soğanları şimdiden toplayıp Türkiye'nin dört bir yanındaki pazarlara göndermeye başladı. Fiyatlar tatil sezonuna kadar yüksek kalsa da önümüzdeki hafta Adana ve Hatay illerinde soğan hasadının devam etmesi nedeniyle fiyatların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Soğan yetiştiricileri de soğan fazlasını önlemek için ihracata yönelmeyi umuyor.