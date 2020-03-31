Haluk Bayraktar'tan yerli solunum cihazı açıklaması

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, dört yerli şirket ortak üretim yaparak iki ay içinde Sağlık Bakanlığı için 5 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.Türkiye virüs salgınına karşı adeta seferberlik ilan etti. Kamu özel sektör ölümcül virüsü en zararla atlatmak için kolları sıvadı.Haluk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;