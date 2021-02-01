Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi

Süleyman Demirel Üniversitesi, engelli bireylerin daha aktif bir şekilde hayata katılım sağlamalarına destek olacak düzenlemelerde bulunduğu için “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.



Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi; Isparta Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce oluşturulan Isparta Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda “Erişilebilirlik Belgesi” almaya layık görüldü.



Ayrıca Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından 2019 yılı içerisinde Üniversitemiz Rektörlük ve İlahiyat Fakültesi binalarına da “Erişilebilirlik Belgesi” verilmişti.