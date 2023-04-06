İnce Isparta El Halısı, Türk Düğümü tekniğiyle dokunuyor

İnce Isparta El Halısı, coğrafi işareti hak ediyor

İnce Isparta El Halısı evleri saraya dönüştürüyor

İnce Isparta El Halısı, temalı tasarımıyla dikkat çekiyor

İnce Isparta (Hasgül) El Halısı, Türkiye'nin en ünlü halılarından biridir. Halının karakteristik özelliği, doğal boyalarla renklendirilmiş ipliklerin kullanılması, motifleri ve pamuk, ilme ipi yün ve atkı ile dokunmasıdır. Türk Düğümü tekniği kullanılarak dokunan bu halı, sonuna kadar Coğrafi İşaret hak etmektedir."Eviniz bir gül bahçesi kadar güzelleşsin, içinden sevgi hiç eksik olmasın saraylar kadar güzel olsun" temalı Isparta İnce Hasgül El Halısı, dayanıklılığı ve evleri saraya dönüştürmesi ile meşhurdur. Türkiye'nin en ünlü halılarından biri olarak, el işçiliğinin örneklerinden biridir.