Gül Üreticileri, Gülbirlik'in Kararıyla Çifte Bayram Yaşıyor

Gülbirlik, Üreticilerine Kilo Başına 2 Lira 25 Kuruş Fiyat Farkı Ödemesi Yapacak

Gülbirlik Yönetim Kurulu, Gülçiçeği Bedelini 24 Lira 25 Kuruşa Yükseltti

Gül Üreticileri, Bayram Öncesi Ekonomik Olarak Rahatlıyor

Isparta'da Gül üreticileri, Gülbirlik Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla adeta çifte bayram yapacak. Geçen yıl 22 lira olarak belirlenen ve ödemesi yapılan 1 kilo gülçiçeği bedeli, 24 lira 25 kuruşa yükseltildi. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda üreticilere kilo başına net 2 lira 25 kuruş daha fiyat farkı ödeneceğini açıkladı. Bu sayede 2022 gülçiçeği bedeli 22 liradan 24 lira 25 kuruşa yükselmiş oldu. Ödemeler, Birliğe bağlı 6 kooperatif kanalıyla yapılmaya başlandı ve 14 Nisan'da tamamlanacak. Gülbirlik, üreticilerin aile bütçelerine katkı sağlamak ve rahatlatmak için yaptığı çalışmalar sonucunda fiyat farkı ödemesine karar vermişti. Üreticiler, Bayram öncesi ve yaklaşan gülçiçeği kampanyası öncesinde ekonomik olarak rahatlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor.