Isparta özel eğitimini yeni anaokuluyla güçlendirecek

Isparta'nın özel eğitim kurumları hem fiziki imkânlar hem de kalite açısından gelişiyor. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Özel Eğitim Kurumlarının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Isparta'daki Özel Eğitim Kurumları ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Devam eden fiziki çalışma hakkında bilgi veren Baydur, Isparta Özel Eğitim'i 12 dersliği ve geniş bahçesiyle güçlendirecek Karaağaç Mahallesi Özel Eğitim Anaokulu'nun inşaatının da tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Baydur, "Bir diğer önemli gelişme de Türkiye'deki ilk örneklerden biri olan Özel Kalpler Halk Eğitim Merkezi'ni hizmete açtık. Merkezimizde özel gereksinimli bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmeleri amacıyla öğrenci ve velilere yönelik kurslar düzenleniyor. toplum içinde bağımsız yaşamak, eğitim ihtiyaçlarını, yeterliliklerini, ilgilerini ve yeteneklerini uygun eğitim programları, özel yöntem, personel ve araçlarla geliştirmek, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve çalışmalarına katkıda bulunmak ve kariyer alanları ile onları hayata hazırlamaktadır.Merkezimizin önemli özelliklerinden biri de onların yanında özel öğrenci velilerine de hizmet vermesidir.Ayrıca veliler ayrıca özel olarak hazırlanmış bir cafeden öğrencilerinin eğitim süreçlerini takip etme imkanına da sahiptirler. onlar için."

Diğer fiziki gelişmeler hakkında da bilgi veren Baydur, "Türkiye genelinde özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesinin ardından Eğirdir, Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) de açtık. il ve ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yanı sıra özel eğitim hizmetlerini planlayan, sunan, koordine eden ve değerlendiren ikinci Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni (RAM) Yalvaç ilçesinde hizmete açtık. • Yeni açılan kurumlarımızın tüm binalarını ihtiyaca göre yeniledik.Eğirdir BİLSEM'in yeni binası hayırsever tarafından yapılıyor.Isparta Merkez RAM'in güçlendirme çalışmaları tamamlandı.Gülşen Önal Özel'in bakım onarım işleri Eğitim Uygulama Okulu tamamlandı.Son olarak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yapılacak güçlendirme çalışması ile tüm özel eğitim kurumlarımızın fiziki koşullarını iyileştireceğiz."