Türkiye'nin Dev Yağ Fabrikası İcradan Satılıyor - Şaşırtan Gelişme!

Afyon'un köklü yağ fabrikalarından biri olan Oruçoğlu Yağ'ın dev fabrikası, icra yoluyla satışa çıkarıldı. HalkTv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, fabrika 71 dönüm arazi üzerine kurulu ve 854 milyon liralık bir bedelle satışa sunuldu. Oruçoğlu Yağ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyor ve fabrikanın icradan satış ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak.Oruçoğlu Yağ'ın kökenleri, Afyon'un önde gelen ailelerinden biri olan Oruç Ailesi tarafından 1968 yılında atıldı. Bu büyük tesis, 2016 yılında başka bir sahibe geçti. Merhum iş insanı Hakan Bahçeci, Oruçoğlu Yağ’ın yeni sahibi olmuştu.2020'de İstanbul Sanayi Odası'nın duyurduğu en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde adı geçen Oruçoğlu Yağ'ın icra yoluyla satışıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. İcra satışı ihalesi dosyasına göre, alacaklı olarak Mersin merkezli Hakan Gıda ve Sanayii Dış Ticaret şirketi yer alıyor. Borçlu konumundaysa Oruçoğlu Yağ Sanayi Ve Ticaret AŞ bulunuyor.Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesis, 71,127 metrekarelik bir alana sahip. Oruçoğlu Yağ Fabrikası için önerilen fiyat ise 854 milyon 388 bin TL olarak belirlendi. Fabrikanın icardan satış ihalesi, planlanan tarihte olan 17 Nisan'da gerçekleştirilecek. Ancak, ilk ihalede alıcı bulunamazsa ihale 15 Mayıs'ta tekrarlanacak.