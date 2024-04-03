Çiftçileri Sevindirecek Haber Geldi: Bakan Yumaklı Resmen Duyurdu!

Çiftçilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber İbrahim Yumaklı'dan geldi. Türkiye'deki milyonlarca çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerle üretimlerini canlı tutmak ve maliyetleri azaltmak için çeşitli destekler alıyor. Bu destekler arasında en yaygın olanı Tarımsal Destek Ödemesi, ancak bu desteklerden yararlanabilmek için çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaları gerekiyor.Bunların yanı sıra çiftçilerin yüzünü güldürecek bir haber de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından çiftçilere yönelik verilecek olan hibe desteğini duyurdu. IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik olarak değerlendirme süreci tamamlanan projelere üreticilere 210,6 milyon TL hibe desteği verileceğini açıkladı.Yumaklı, yaptığı paylaşımda üretimi ve üreticileri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak desteğin hayırlı olmasını diledi. Bu son destekle birlikte IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında desteklenen proje sayısı 379'a yükselirken hibe tutarının ise 1.2 milyar TL'ye ulaştığı belirtildi.