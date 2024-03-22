Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak: Altını Olan Hop Oturup Hop Kalkacak

Yastık altında altını olanlar için uyarı geldi! İslam Memiş, ilerleyen aylarda belirli bir altın satışının üretiminin yasaklanabileceğini dile getirerek yatırımcılara "Dikkatli olun" dedi.

Gram altının gün içinde 2500 TL'yi aşarak rekor kırmasının ardından İslam Memiş, önemli uyarılarda bulundu. Emtia piyasalarında yaşanan gelişmelere dikkat çeken Memiş, ilerleyen aylarda belirli bir altın satışının üretiminin yasaklanabileceğini dile getirerek yatırımcılara "Dikkatli olun" dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla birlikte uluslararası piyasalarda altın fiyatları rekora koşuyor. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gün içerisinde 500 baz puanlık faiz artışı kararı, dolar ve altın fiyatlarındaki ateşi söndürmüş oldu.

Ekonomistler, ABD'nin yaz aylarında faiz indirimleriyle birlikte altın fiyatlarında yeni rekorlar için hemfikir. Ancak ekonomist İslam Memiş, güvenli liman politikalarına rağmen, yıl boyunca alınan altın ithalatı ve üretime yönelik kısıtlamaların artarak devam edeceğini öne sürdü.

Memiş, çok yakında gram altın üretiminin yasaklanacağını belirtti. Ekonomi yönetiminin, geçtiğimiz yıl başlattığı kısıtlama kararlarının bu yıl sürdürüleceğini belirten Memiş, 2023'te alınan çeyrek ve yarım gram altınların üretiminin durdurulmasına, 2024 yılında ise 22 ayarlık gram altınlarla devam edileceğini açıkladı.

Sektör içerisinde gelecek aylarda bu yönde bir adım atılacağına dair duyumlar aldığını belirten Memiş, bu hamlenin oldukça yanlış olduğunu ifade ederek yetkililerin bu kararından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Altın üretimine dair bu tür kısıtlamaların birikim alışkanlıklarını değiştireceğini vurgulayan Memiş, bütçesi düşük olan ve birikimini gram altın satın alarak yapan vatandaşların, piyasada dolaşımda bulunan gram altınlara erişimini kaybetmesi halinde söz konusu birikime gidecek paraların yeniden piyasaya döneceğini ve bu durumun enflasyonu tetikleyeceğini belirtti.

İlk aşamada söz konusu yasaklamanın yalnızca 22 ayarlık gram altınlar için uygulanacağını söyleyen Memiş, ilerleyen tarihlerde bu sınırlamanın 24 ayar için de alınabileceği uyarısında bulundu.

Bu durumda çok sayıda kuyumcu, 22 ayarlık gram altınları kabul etmeyecek ve piyasada yaşanan satış talebi beklentileri aşağıya çekecek.