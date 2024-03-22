Tüm Tapu Sahipleri için Zorunlu Bildirim: 1 Nisan'a Kadar Bildirmeyen Yandı

Gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazanç hükümleri kapsamında değilse, değer artışı kazancı hükümlerine göre vergilendirildiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren bir gelişmeyi açıkladı.

Bir gayrimenkulün satın alındıktan sonraki beş yıl içindeki değer artışının vergi olarak beyan edilmesi gerektiğini vurgulayan Özelmacıklı, 1 Nisan tarihine dikkat çekerek tapu sahiplerini uyardı.

Türkiye genelinde 2023 yılı boyunca gerçekleşen 2 milyon 949 bin 437 adet satış işlem bilgisini ifade eden Özelmacıklı, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazançların muhafaza edilmediğini belirterek, değer artışının kaydedildiğine göre vergilendirildiğini vurguladı.

Özelmacıklı, "Gayrimenkullerin iktisap başlangıç ​​5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı kapsamında değerlendiriliyor" dedi ve ekledi: "Elden çıkarmaktan maksat, satış, bir bedel karşılığı devir, temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, ticareti sayılması olarak getirilmesidir."

1 Nisan’a Kadar Bildirilmesi Gerekenler

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış artışının 2023 takvim yılı için 55 bin TL'sinin gelirinden vergi istisna olduğunu belirten Özelmacıklı, elde edilen değer artışı kazancının safi miktarının bu istisna sınırını aşması durumunda, 1 Nisan 2024 tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor" diyen Özelmacıklı, ayrıca şunları söyledi: "Öncelikle değer artış kazancında vergilendirilecek kazancı hesaplamak gerekiyor.

Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen Yurt İçi - Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekmektedir."

İvazsız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendirilmediğini belirten Özelmacıklı, "Özellikle intikal yani veraset yolu ile geçen taşınmazların elden çıkartılması ve gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak verilenler bu kapsama giriyor. Bunun yanında tapuya tescilden önce de sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım durumları 5 yılı geçiyor ise bunlar da vergilendirilmiyor. Özellikle Toplu Konut İdaresi ve kooperatiflerin durumlarında tahsis belgesi, faturalar gibi belgeler fiili kullanım tarihi olarak dikkate alınıyor."