Getir Dev Şirketi Satın Alıyor: Piyasada Dengeler Değişecek

Türkiye merkezli hızlı teslimat şirketi Getir, Almanya'nın hızlı teslimatta pazar lideri Flink'i devralma sürecine giriyor. Almanya'da lider konumda bulunan Flink'in Getir tarafından satın alınma süreci, yeni bilgilere göre oldukça ileri seviyeye gelmiş durumda.

Anlaşma tamamlandığında, Getir Almanya'da Flink markasını iptal edecek ve Flink CEO'su Oliver Merkel, Getir'in Avrupa patronu olacak. Flink, Almanya'da açık ara pazar lideri konumunda bulunuyor ve 2022 yılında yaklaşık 560 milyon euro ciro elde ediyor. Getir'in devralmasıyla oluşacak ortak girişim, ekspres teslimat hizmetlerinde neredeyse tekeli oluşturacak ve milyar doların üzerinde satış potansiyeline sahip olacak.

Ancak bu devralma Federal Rekabet Kurumu'nun onayına tabi. Kurumun sözcüsü, birleşmenin nasıl sonuçlanacağı konusunda önceden bir tahminde bulunamayacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl, Getir'in Flink'i satın alma girişimi son anda iptal olmuştu. Ancak şimdi Getir, Almanya'daki hızlı teslimat sektöründe tekel benzeri bir konuma ulaşacak gibi görünüyor.

Bu satın almanın gerçekleşmesi durumunda, Getir'in Avrupa pazarındaki tek rakibi, sadece İngiltere ve Fransa'da faaliyet gösteren GoPuff olacak.

Şu ana kadar, Flink, Gorillas ve Getir gibi hızlı teslimat hizmeti sağlayıcıları karlılık konusunda istikrarlı bir performans gösterememiş olsa da, Getir Avrupa genelinde yaklaşık 50 şehirde faaliyet gösteriyor.