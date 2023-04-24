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Habere göre 2023 Mart ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aylık enflasyon oranı %2,29, yıllık enflasyon oranı ise %50,51 oldu. Bu veriler, memur, emekli ve diğer vatandaşlar için maaş artışlarının belirlenmesinde önemlidir. Yazıda ayrıca emeklilerin maaşlarına yılda iki kez son altı aylık enflasyon oranına göre zam yapıldığı belirtiliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran 2023'e ilişkin spesifik enflasyon oranları, bu emekliler için maaş artışını belirleyecektir. Buna ek olarak, önceki sözleşmede Ocak 2023'te %8 ve Temmuz 2023'te %6 maaş artışı belirlenmiş olan memurlar, enflasyon oranına ve toplu iş sözleşmesine dayalı olarak yılda iki kez maaş zammı alıyor. Son olarak, madde şunu belirtiyor: son üç aylık enflasyon oranının %12,52 olarak belirlenmesinin memur ve emekli maaş artışlarını da etkileyeceği açıklandı.