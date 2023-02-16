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Belediye Başkanı Başdeğirmen deprem bölgesinden döndü ‘Yardımlarımız devam edecek’

Belediye Başkanı Başdeğirmen deprem bölgesinden döndü ‘Yardımlarımız devam edecek’
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Belediye Başkanı Başdeğirmen deprem bölgesinden döndü
‘Yardımlarımız devam edecek’
 
Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık’ta 7,7 ve akabinde Elbistan’da 7,6 şiddetinde iki büyük depremle karşı karşıya kaldı. Depremden 10 ilimizde 13,5 milyon vatandaşımız etkilendi.
Asrın felaketinde Isparta Belediyesi de tüm imkanlarını deprem bölgesine yönlendirdi, düzenlendiği kampanyalarla bölgeye insani yardım ulaştırılmasını sağladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin tüm imkanlarını deprem sonrasında bölge için seferber ederken, Isparta’daki çalışmaların koordinasyonunun ardından deprem bölgesine giderek afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak geçmiş olsun temennilerinde bulundu, Isparta Belediyesi ekiplerinin bölgedeki yaptığı çalışmaları yerinde inceledi, personeline moral verdi.
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye başta olmak üzere yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve bölgedeki valiler ve belediye başkanları ile bir araya gelen Başkan Şükrü Başdeğirmen Ispartalıların geçmiş olsun temennilerini iletti, belediyenin ISAK ekibinin yaptığı arama-kurtarma çalışmalarına da katıldı, yine Isparta’dan bölgeye giden gönüllüler ve sivil toplum temsilcileriyle de bir araya geldi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bölgedeki incelemeleri kapsamında Hatay’ın Defne İlçesinde görevli Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Karamanlı Kaymakamı Emirhan Arıkan’la bir araya geldi, birlik içerisinde neler yapılabileceği konuları ele alındı, arama kurtarma ve insani yardımlarailişkin yapılan çalışmalar görüşüldü.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile de bir araya gelerek çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve Isparta halkı adına geçmiş olsun dileklerini ileterek, birlik içerisinde bu zor günlerin aşılacağını söyledi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen depremin ilk gününden itibaren araçlarıyla Hatay’da köylere gıda yardımı taşıyan Isparta Off-roadgurubu veHatay Samandağ'da yardım çalışmaları yapan Süleyman Demirel Üniversitesi personel ve gönüllülerle de bir araya geldi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen deprem bölgesindeki üç günlük incelemelerinin ardından Isparta’ya döndü. Bölgedeki izlenimleri ve belediye olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, asrın felaketinin yaşandığını söyledi. Deprem haberini alır almaz tüm iş makinelerinin ve ekipmanların bölgeye sevk edildiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, 14 kişilik ISAK ekibinin bölgede görev yaptığını ve 25 vatandaşı enkazdan canlı olarak çıkarıldığını aktardı. İlk etapta 59 iş makinesinin bölgeye gittiğini ve talepler doğrultusunda bu iş makinesi sayısının 110’a kadar ulaştığını dile getiren Başdeğirmen, “Bu araçların içinde şehrimizde hafriyat işi yapan iş makineleri de bulunuyor, onları da sevk ettik. Vatandaşlarımız tüm gönüllerini imkanlarını ortaya koydu. Yine bölgeye giderek arama kurtarma ve insani yardımlarda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın araçlarını ayarladık. Sağlık ekiplerimizi, cenaze işlerini, temizlik işleri, itfaiyeyi, veteriner hekimlerimizi de bölgeye gönderdik. Bölgenin ne ihtiyacı varsa onlara destek vermeye çalıştık. Bölgemizi uzun süre desteklememiz gerekiyor” dedi.
Bölgeye giden insani yardımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, deprem anından itibaren ihtiyaç bölgesine insani yardım için kampanya başlattıklarına değinerek, “İnsanlar ellerine aldıkları yardım malzemeleriyle koştu geldi. Bu yardımlar sırasında çok duygusal anlarda yaşadık. Kendi ihtiyacı olduğu halde bölgeye gönderilmek üzere yardımda bulunan hemşehrilerimizle karşılaştık. Bir teyzemiz 2 kg nohudun bir kg’mını getirmiş. Yine Hira diye bir kızımız, kavanozda biriktirdiği demir paralardan oluşan harçlıklarını ‘Canım kardeşlerim, Allah yardımcınız olsun. Sizin için hep dua ediyorum. Kendinize çok iyi bakın kardeşlerim benim’ diye içine not yazarak göndermiş. Bunlar başka ülkelerde olamayacak şeyler” görüşlerinde bulundu.
Deprem bölgesindeki izlenimlerine ilişkin de bilgiler aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bölgedeki belediye başkanlarımıza, valilerimize, halkımıza ziyarette bulundum, kendilerinin üzüntülerini paylaştım, ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. ‘Bu hepimizin acısı. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Bugünler geçiyor, olayların sıcağı ile hepimiz yardıma koşuyoruz ancak belli bir süre sonra herkes kendi hayatına dönüyor. Bizler kendi hayatımıza dönmeden sizlerin yanınızdayız. İhtiyaçlarınızı bildirin bizlerde gönderelim’ dedik. Bölgedeki eksiklikleri yerinde aldım ve hemen belediyemizdeki arkadaşlarıma bildirdim ve ihtiyaçlar hemen bölgeye gönderildi. Yine buraya döndükten sonra belediye başkanlarımızla irtibat halindeyiz. Katar’dan 10 bin adet konteyner geliyor. Bu konteynerlerin su ve kanalizasyon tesisatlarının bağlanması lazım. Bunu bağlamak için su tesisatçısı arkadaşlarımla görüştüm hemen bölgeye gitmeye gönüllüler. Malzemelerimizle birlikte tesisatçılarımız bölgeye gitmeye hazırlar. Çobanlarımız bölge için küçükbaş hayvan bağışı topladı, kesimlerini yaptık ve bölgeye gönderdik. Kim elinde neyi varsa, parası olan parasını, çorabı olan çorabını verdi, eti olan da eti verdi” diye konuştu.
Afet bölgesinden şehre gelen depremzedelerin sayısının 6 bine ulaştığını da belirten Başkan Başdeğirmen, “Depremzedelerimizin bir kısmı da tahliye ediliyor. Isparta’mızda da depremzedeleri misafir ediyoruz. Misafirlerimizin bir bölümü KYK’larda bir kısmı apartlara, otellere yerleştirildi. Bazı ailelerimizde misafir ediyor. Gelen vatandaşlarımızın tamamını yerleştiriyoruz, şu anda kimse açıkta değil. Misafirlerimize gerekli giyim ve gıda yardımlarını yapıyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımıza şehrimizde sıcak yemek dağıtıyorduk. Şimdi ise gelen misafirlerimize de sıcak yemeklerini, kişisel ihtiyaçlarını veriyoruz. Tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın da yapmak istedikleri yardımları bir yerde toplayarak, bunun organizesini gerçekleştirerek vatandaşlarımıza sunuyoruz. Buradan kadirşinas vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu birlik beraberliğimiz olduğu müddetçe bu zor günleri çok rahat bir şekilde atlatacağımız inancındayım. Biz bir devletin kurumu belediye olarak tüm ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Devletimiz çok güçlü, Allah devletimize zeval vermesin. Allah bu tür acıları bir daha göstermesin. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerinde bulundu.


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