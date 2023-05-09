Bu önemli başarıya ulaşmalarında büyük emeği olan sporcumuz Sakin Şeker'i ve onu başarıya taşıyan antrenörü Serdar Demirci'yi gönülden tebrik ediyoruz. İstikrarlı çalışma ve azimleriyle bu sonuçları elde etmeleri gerçekten takdire değer. Umarız bu başarılar, ilerleyen dönemlerde de devam eder ve daha büyük zaferlere imza atarlar.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcumuz Sakin Şeker ve antrenörü Serdar Demirci'nin bu başarılarının gururunu yaşıyoruz. İlke ve özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm sporcularımıza ilham olmalarını dileriz. Gelecekteki yarışmalarda da başarılarının devamını temenni ederiz.