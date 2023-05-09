Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Salon Atletim Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Sporcumuz Sakin Şeker, masterler kategorisinde gösterdiği üstün performansla uzun atlama ve 60 metre branşlarında Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ayrıca, 200 metre ve üç adım atlama branşlarında da Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.Bu önemli başarıya ulaşmalarında büyük emeği olan sporcumuz Sakin Şeker'i ve onu başarıya taşıyan antrenörü Serdar Demirci'yi gönülden tebrik ediyoruz. İstikrarlı çalışma ve azimleriyle bu sonuçları elde etmeleri gerçekten takdire değer. Umarız bu başarılar, ilerleyen dönemlerde de devam eder ve daha büyük zaferlere imza atarlar.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcumuz Sakin Şeker ve antrenörü Serdar Demirci'nin bu başarılarının gururunu yaşıyoruz. İlke ve özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm sporcularımıza ilham olmalarını dileriz. Gelecekteki yarışmalarda da başarılarının devamını temenni ederiz.