Yalvaç'ta yapılmayanları yapmaya devam eden Genç Yalvaçlılar 6 Mayıs da yapmış olduğu çocuk şenliği ile yine yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü

Yalvaç Kaymakamlığı, İlçe Milli eğitim müdürlüğü ve Genç Yalvaçlılar Derneği tarafından yapılan protokol ile gerçekleştirilen, gençler arasında zeka oyunları yarışmalarının 'Akıl Oyunları Ligi' ödül töreni düzenlendi. Dernek Başkanı Ramazan Yıldızlı, "Türkiye'de ilk defa ilçe düzeyinde bir zeka oyunları ligi düzenlendiği ve bu ligle bütün Türkiye'ye öncü olan tüm okullarımızı, Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz dedi.

Genç Yalvaçlılar Derneğinden yine bir ilk

Genç Yalvaçlılar Derneğinden yine bir ilk

Genç Yalvaçlılar Derneği zeka oyunları liginin ödül törenini muhteşem bir çocuk şenliği ile taçlandırıldı. Şenlikte çocuklara tamamen ücretsiz ikramlar ve oyun imkanları ile atölye çalışmaları imkanı Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmenin desteği ile Genç Yalvaçlılar Derneği tarafından sağlandı.

Desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen değerli Isparta Belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen e de sonsuz teşekkür ediyoruz.