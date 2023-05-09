- Genç Yalvaçlılar Derneği, Çocuk Şenliği Düzenledi: Yüzlerce Çocuğun Yüzünü Güldürdü
- İlçe Düzeyinde İlk Kez Akıl Oyunları Ligi Düzenlendi
- Genç Yalvaçlılar Derneği Ödül Töreniyle Zeka Oyunları Liginin Taçlandırdı
- Çocuk Şenliği İle Birlikte Ücretsiz İkramlar ve Oyun İmkanları Sunuldu
- Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Destekleriyle Etkinlik Gerçekleşti
- Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Takdim Edildi
- Karınca Zihinsel Engelli Derneği Tarafından Özel Çocuklarımızın El Emekleriyle Hazırlanan Hediyeler Verildi
- Yoğun Katılımla Gerçekleşen Şenlik, Geleneksel Hale Getirilmesi Talebiyle Aileler Tarafından Desteklendi.
Yalvaç'ta yapılmayanları yapmaya devam eden Genç Yalvaçlılar 6 Mayıs da yapmış olduğu çocuk şenliği ile yine yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü
Yalvaç Kaymakamlığı, İlçe Milli eğitim müdürlüğü ve Genç Yalvaçlılar Derneği tarafından yapılan protokol ile gerçekleştirilen, gençler arasında zeka oyunları yarışmalarının 'Akıl Oyunları Ligi' ödül töreni düzenlendi. Dernek Başkanı Ramazan Yıldızlı, "Türkiye'de ilk defa ilçe düzeyinde bir zeka oyunları ligi düzenlendiği ve bu ligle bütün Türkiye'ye öncü olan tüm okullarımızı, Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz dedi.
Genç Yalvaçlılar Derneğinden yine bir ilk
Genç Yalvaçlılar Derneği zeka oyunları liginin ödül törenini muhteşem bir çocuk şenliği ile taçlandırıldı. Şenlikte çocuklara tamamen ücretsiz ikramlar ve oyun imkanları ile atölye çalışmaları imkanı Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmenin desteği ile Genç Yalvaçlılar Derneği tarafından sağlandı.
Desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen değerli Isparta Belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen e de sonsuz teşekkür ediyoruz.
Genç Yalvaçlılar Derneği Başkanı Ramazan Yıldızlı tarafından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi
Karınca zihinsel engelli derneği tarafından hazırlanan. Özel çocuklarımızın el emeği göz nuru hediyeleri yine yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize hediye olarak Takdim edildi.
Yalvaçlı hemşerilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Şenlik gün boyunca devam etti ve aileler tarafından Başkandan geleneksel hale getirilmesi talebinde bulunuldu.