Yeni dönemde emeklilikte önemli değişiklikler yapılıyor. Küçük esnaf için gerekli gün sayısı 7,200'e düşürülerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bununla birlikte, emekli aylığı hesaplamasında etkili olan 1261 gün kuralı da değişecek. Az primle yüksek emekli aylığı alma avantajı ortaya çıkacak.

EYT yasasının ardından, 1 milyon küçük esnafa da sevindirici bir haber geldi. Emeklilik için gereken gün sayısı düşürülerek küçük esnaf SSK'lı çalışanlarla aynı haklara sahip olacak.

Bu düzenleme aynı zamanda esnafın gelirini artıracak ve emeklilik aylığı belirleyen son 1261 gün kuralını da değiştirecek. Mevcut sistemde, emekli aylığı hesaplanırken son yedi yıllık fiili hizmet süresi dikkate alınıyor. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan herkes emekli olabilecek.

Prim yükünün düşmesiyle birlikte, 1261 gün kuralı da ortadan kalkacak. Artık az prim ödeyen ve 7200 günü tamamlayan herkes emekli olabilecek. Ayrıca, Bağ-Kur'da kısmi emeklilik için gereken gün sayısı da 4500'e inecek.

Bu önemli değişikliklerle birlikte, emeklilikte statü ayırımı da son bulacak. Örneğin, hem Bağ-Kur hem SSK'lı olarak çalışanlar için en fazla prim ödenen sigorta kolundan emekli aylığı bağlanacak.

Yeni düzenleme için çalışmalar tamamlanmış durumda ve yasal düzenleme Meclis'e sunulacak. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilikteki prim gün sayısı eşitlenecek ve kısmi emeklilikteki ayırım da son bulacak.

Emeklilik başvurusunda hizmet birleştirmesi zorunlu değil. Sigortalılar isteklerine bağlı olarak hizmetlerini birleştirebilecekler.

Son olarak, emekli aylığını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Prim günü, aylık bağlama oranı ve kazanç tutarı gibi parametreler dikkate alınıyor. Yüksek kazanç bildirenlerin emekli aylığı da buna bağlı olarak artıyor.



Kaynak: Haber Ajansları