TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Kıdem Tazminatı Hakkındaki Açıklamasını Yayınladı

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, son günlerde gündemi meşgul eden Kıdem Tazminatı üzerindeki tartışmalara ilişkin bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, Kıdem Tazminatı'nın işçiler için vazgeçilmez bir hak olduğu ve korunması gerektiği vurgulanarak, gelecekteki düzenlemelerin bu hakkı aşındırmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülke ekonomisinde yaşanan krizin işçileri olumsuz etkilediği, yüksek enflasyonun ücretlerin alım gücünü azalttığı ve vergi yükünün arttığına dikkat çekildi. TÜRK-İŞ, ekonomik ve mali krizi çözmek için atılacak adımların çalışanların yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmesi gerektiğini savundu.

Açıklamada son olarak, Orta Vadeli Program'ın "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi"ne dair endişelerin dile getirildiği ve bu sistemin işçilerin gelirini korumak yerine ekonominin ihtiyaçlarına hizmet ettiği ifade edildi. Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenlemenin iş barışını bozabileceği ve işçilerin motivasyonunu olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Kıdem Tazminatı'nın enflasyonla aşındırılmasına ve hak kaybına neden olabilecek düzenlemelere karşı bir uyarıda bulunarak, bu konudaki girişimlerin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu