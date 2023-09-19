123 caddenin asfaltı yenileniyor,144 caddeye begonit taş döşeniyor

Isparta Belediyesi tarafından Emre Mahallesi 123 caddedeki asfalt yenilenirken, 144 caddede Çayboyunun iniş tarafındaki kaldırımlara da renkli begonit taş döşeniyor.Isparta Belediyesi, mahallelerde asfalt ve kaldırım düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Emre Mahallesi 123 caddede daha önce kaldırımlara gidiş ve geliş yönünde renkli begonit taş döşenmişti. Caddenin asfaltı da yenileniyor. Caddenin bozuk ve deforme olan asfaltı freze makinesi ile kaldırılırken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt çalışmaları başladı. Emre Mahallesi 123 Caddede 17.100 metrekare alana sahip yol yeniden asfaltlanıyor.123 caddede gerçekleştirilen begonit taş çalışmasının devamı olarak da Çayboyundan iniş tarafındaki kaldırımlar da yenileniyor. Bölgede begonit taş döşeme çalışmaları devam ediyor.Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, asfalt ve kaldırım çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Suvay, “Daha önce 50 yıl dayanıklı diyerek yapılan asfalt 5 yıl geçmeden ömrünü tamamladı. Çok kötü bir hal aldı. Çukurlar, çatlaklar oluşmuştu. Yolumuzun ne kadar kötü olduğunu belediye başkanımıza ilettik. Başkanımız ekiplere talimat verdi. Hem yolumuz yenileniyor hem de kaldırımlarımız yapılıyor. Hamamın olduğu 144 caddenin de sağ tarafında begonit taş çalışması yapılıyor. Belediye başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.