Isparta Görme Engelliler Takımı Türkiye Kupası'nı Kazandı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2023 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Adıyaman Deprem Şehitlerini Anma Erkekler Goalball Türkiye Kupası sona erdi. Bu heyecan dolu organizasyonda Isparta Görme Engelliler Takımı büyük bir başarıya imza atarak 1. incilik kupasını kazandı.Isparta Görme Engelliler Takımı, turnuvaya katılan 61 takım arasında öne çıkarak kupa şampiyonu oldu. Takım, grup maçlarında Samsun Görme Engelliler Spor Kulübü, Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Engelliler Spor Kulübü'nü yenerek çeyrek finale yükseldi.Çeyrek finalde Şanlı Urfa Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü'nü, yarı finalde ise Başkent Görme Engelliler Spor Kulübü'nü mağlup ederek finale adını yazdırdı. Heyecan dolu geçen final mücadelesinde Isparta Görme Engelliler Takımı, Samsun Görme Engelliler Spor Kulübü'nü yenerek kupayı kazandı.Bu büyük başarıyla Isparta, Türkiye Kupası'nı şehrine getirerek gurur yaşadı. Isparta Görme Engelliler Takımı'nı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.