Tüp Gaz Fiyatları Son 1 Yılın Zirvesinde
Doğalgaz doldurma gazlarının tüp olarak satışa sunulduğu bu dönemde, güncellenen fiyatlar ile tüp gaz maliyetleri önemli bir artış gösterdi. Tüp satıcı firmaları, Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi önemli markalar, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen zamlarla güncellenen fiyatları açıkladı.
Güncel Tüp Gaz Fiyatları Ağustos Ayında Rekor Seviyede
Son bir yılın en yüksek tüp gaz fiyatları, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan zamlarla birlikte karşımıza çıktı. Doğalgazın da fiyatlarında yaşanan artışlar, tüp gaz maliyetlerinin yükselmesine sebep oldu. Satıcı firmalar, bu zamların etkisiyle güncel tüp gaz fiyatlarını listeledi.
Güncel Tüp Gaz Fiyatları Marka Marka ve Çeşit Çeşit
Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi önde gelen tüp gaz satıcıları, tüketiciye geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte güncel tüp gaz fiyatları:
AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Doğalgaz doldurma gazlarının tüp olarak satışa sunulduğu bu dönemde, güncellenen fiyatlar ile tüp gaz maliyetleri önemli bir artış gösterdi. Tüp satıcı firmaları, Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi önemli markalar, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen zamlarla güncellenen fiyatları açıkladı.
Güncel Tüp Gaz Fiyatları Ağustos Ayında Rekor Seviyede
Son bir yılın en yüksek tüp gaz fiyatları, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan zamlarla birlikte karşımıza çıktı. Doğalgazın da fiyatlarında yaşanan artışlar, tüp gaz maliyetlerinin yükselmesine sebep oldu. Satıcı firmalar, bu zamların etkisiyle güncel tüp gaz fiyatlarını listeledi.
Güncel Tüp Gaz Fiyatları Marka Marka ve Çeşit Çeşit
Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi önde gelen tüp gaz satıcıları, tüketiciye geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte güncel tüp gaz fiyatları:
AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
- Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 127,00 Türk Lirası
- Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 520,00 Türk Lirası
- Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 546,00 Türk Lirası
- Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 546,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
- İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 99,00 Türk Lirası
- İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 500,00 Türk Lirası
- İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.007,00 Türk Lirası
- İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.876,00 Türk Lirası
- İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2.029,00 Türk Lirası
BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
- Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 99,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü: 500,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp: 1.007,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.876,00 Türk Lirası
- Bizim Gaz 45 kg Propan Tüpü: 2.029,00 Türk Lirası