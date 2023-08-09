Tüp Gaz Fiyatları Son 1 Yılın Zirvesinde

Doğalgaz doldurma gazlarının tüp olarak satışa sunulduğu bu dönemde, güncellenen fiyatlar ile tüp gaz maliyetleri önemli bir artış gösterdi. Tüp satıcı firmaları, Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi önemli markalar, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen zamlarla güncellenen fiyatları açıkladı.

Güncel Tüp Gaz Fiyatları Ağustos Ayında Rekor Seviyede

Son bir yılın en yüksek tüp gaz fiyatları, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan zamlarla birlikte karşımıza çıktı. Doğalgazın da fiyatlarında yaşanan artışlar, tüp gaz maliyetlerinin yükselmesine sebep oldu. Satıcı firmalar, bu zamların etkisiyle güncel tüp gaz fiyatlarını listeledi.

Güncel Tüp Gaz Fiyatları Marka Marka ve Çeşit Çeşit

Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz gibi önde gelen tüp gaz satıcıları, tüketiciye geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte güncel tüp gaz fiyatları:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 127,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 520,00 Türk Lirası

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 546,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 546,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 99,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 500,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.007,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 1.876,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 2.029,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI