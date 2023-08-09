Memur Sendikalarıyla Toplu Sözleşme Görüşmeleri İlk Aşamayı Tamamladı

Milyonlarca memurun heyecanla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı. Memurların taleplerini içeren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinin ilk haftası boyunca, genele ve hizmet kollarına yönelik maddelerin ön müzakereleri gerçekleştirildi.

Komisyon çalışmaları çerçevesinde, 11 hizmet koluna ait teklifler ve genele ilişkin talepler dikkatlice masaya yatırılarak tasnif edildi. 1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında devam eden komisyon çalışmaları, 2 Ağustos'ta başlayıp hafta sonuna kadar devam etti. Kamu görevlilerinin talepleri ve beklentileri bu süreçte tek tek gözden geçirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen'in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar temel alınarak teklifler üzerinde müzakereler yapılacak. Müzakere süreci 9 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek. Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması planı ise 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.