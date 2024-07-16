SGK'dan Aylık Alanlara Kritik Düzenleme: Bazı Yardımlar Kesilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Güler, yapılan basın açıklamasında milyonları ilgilendiren önemli kararları duyurdu.

En dikkat çeken düzenleme, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi oldu. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanların asgari aylık ödeme tutarı da 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı.

Güler, bu düzenlemenin mevcut 16 milyon 180 bin emekliyi etkileyeceğini belirtirken, 2004-2024 yılları arasında 3 milyon 703 bin 788 kişinin emekli aylığının artırılacağını açıkladı.

Ayrıca, yurt dışına çıkış harcının 500 liraya yükseltildiği ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2,25'e çıkarıldığı da bildirildi. Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan düzenlemeyle, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanların emekli aylığı bağlanması durumunda işverenlere sağlanan destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulaması da sonlandırılacak.

Bu yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.