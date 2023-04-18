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TRT Çocuk'un Sevilen Kahramanları Iyaşpark AVM’de

TRT Çocuk'un Sevilen Kahramanları Iyaşpark AVM’de
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TRT Çocuk'un Sevilen Kahramanları Iyaşpark AVM’de
TRT Çocuk'un sevilen kahramanları İbi ve Tosi  Iyaşpark AVM’de minik hayranlarını bekliyor. Çocuklarımız hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Iyaşpark AVM’de yaşayacak. Çocukların severek izlediği çizgi film İbi ve Tosi, 22 – 23 Nisan tarihlerinde  13:00 -15:00 ve 17:00 saatlerinde üç farklı seansta  gerçekleşecek etkinlikler ile Iyaşpark AVM’de küçük hayranlarıyla buluşacak. Karşılaştıkları sorunlara matematik ve fen bilgilerini kullanarak çözümler üreten ve çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan İbi ve Tosi gösterisi; özel dekoru ve sahne şovlarıyla 22 – 23 Nisan tarihlerinde Iyaşpark AVM’de minik izleyiciler ile bir araya gelecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar "İbi ve Tosi" ile birlikte eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatını yakalayacak. İbi ve Tosi'nin katılacağı renkli sahne şovuna tüm minikler davetlidir.
 
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