"Isparta Şehitliğinde 20 Nisan 2023 Perşembe Arife Günü Programı

Saat 14:00'te Isparta Şehitliği'nde toplanılacaktır.

İlk olarak, öğlen namazı kılınacaktır.

Namazın ardından, Aziz Şehitlerimiz ve Vefat Eden Gazilerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak ve dualar edilecektir.

Program, saygı duruşu ve Istiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak ve Milli Marşımızın söylenmesiyle sona erecektir.

Tüm katılımcılar, vefat etmiş şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua etmek üzere bir araya gelecektir.

Programda, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına saygı gösterilecek ve dualarla anıları yaşatılacaktır.

20 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 14:00'te Isparta Valiliği tarafından düzenlenen arife günü programı aşağıdaki şekildedir:Etkinlik: Öğlen Namazına Müteakip Aziz Şehitlerimiz ve Vefat Eden Gazilerimiz için Kuran-ı Kerim ve Dua Programı Yer: Isparta ŞehitliğiProgram Detayları:Tüm vatandaşlarımızın ve katılımcıların, arife gününde düzenlenen bu anlamlı programa katılıp, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını yaşatmak için yer almaları beklenmektedir.