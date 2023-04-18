"Isparta Şehitliğinde 20 Nisan 2023 Perşembe Arife Günü Programı

Etkinlik: Öğlen Namazına Müteakip Aziz Şehitlerimiz ve Vefat Eden Gazilerimiz için Kuran-ı Kerim ve Dua Programı Yer: Isparta Şehitliği
Program Detayları:
- Saat 14:00'te Isparta Şehitliği'nde toplanılacaktır.
- İlk olarak, öğlen namazı kılınacaktır.
- Namazın ardından, Aziz Şehitlerimiz ve Vefat Eden Gazilerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak ve dualar edilecektir.
- Program, saygı duruşu ve Istiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak ve Milli Marşımızın söylenmesiyle sona erecektir.
- Tüm katılımcılar, vefat etmiş şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua etmek üzere bir araya gelecektir.
- Programda, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına saygı gösterilecek ve dualarla anıları yaşatılacaktır.