MHP Milletvekili Sönmez'in İsparta 32 Spor'a 1 Milyon TL'lik Spor Bakanlığı Desteği

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in girişimleri sayesinde Spor Bakanlığı'ndan 1 milyon TL'lik destek alıyor. Milletvekili Sönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bu önemli destek sağlandı.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, 2. Başkan Ozan Gezer, Asbaşkan Nuri Top ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, MHP Milletvekili Sönmez'e teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarete ASKF Başkanı Nurettin Akgül de katıldı.

MHP Isparta Milletvekili Sönmez, Isparta 32 Spor'a başarılar dileyerek, takıma kaynak konusunda destek olacaklarını ifade etti. Bu destek, kulübün gelişimine önemli katkılarda bulunacak.

Spor Bakanlığı'ndan gelen 1 milyon TL'lik destek, Isparta 32 Spor'un sportif başarılarına katkı sağlayacak ve kulübün daha da güçlenmesine yardımcı olacak.