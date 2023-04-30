TOGG, Türkiye'nin Otomobil Sektöründeki Gururu Olarak Yükseliyor

TOGG'un İlk Teslimatı Isparta'da Yapıldı

Yerli ve Milli TOGG Bursa Fabrikasında Üretiliyor

İlk TOGG Sahibi Emrah Toygun Oldu

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili olan TOGG'un Bursa fabrikasından çıkan araçlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Ülkemizdeki ilk teslimat ise Isparta'da gerçekleşti.TOGG'un ilk sahibi ise Emrah Toygun ve ailesi oldu. Arabasını teslim alırken duygularını paylaşan Toygun, "Çok mutluyum. Çok güzel bir araba. Araba inanılmaz bir araba. Arabayı yapan herkese çok teşekkür ederim. Kısa zamanda ülkenin her yerine dağılır. Herkes keyfini yaşar" ifadelerini kullandı.TOGG, Türkiye'nin otomobil sektöründeki yerli ve milli gururunu temsil ediyor. Ülkemizin teknolojik olarak kendi aracını üretebilmesi ve bunu dünya piyasalarına sunabilmesi, geleceğe daha umutlu bakmamıza olanak sağlıyor.TRT HABER: FATİH KAPLAN