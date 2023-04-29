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Isparta Meydan AVM, bir yıllık başarılı faaliyetleri ile ziyaretçilerine keyifli alışveriş ve eğlence deneyimleri sunmaya devam ediyor. 1. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çekilişlere katılan ziyaretçilerin kazananları ise aşağıdaki şekildedir:
1 YILDA 32 HEDİYE ASİL LİSTE
Meydan AVM yönetimi, kazanan tüm ziyaretçileri tebrik ederken, ziyaretçilerin memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmayı hedeflediklerini belirtti.