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Isparta Meydan AVM 1 Yaşında! Resmi çekiliş sonuçları tam liste

Isparta Meydan AVM 1 Yaşında! Resmi çekiliş sonuçları tam liste
ISPARTA
G.Tarihi: 29.04.2023 22:25
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  • Meydan AVM'den yapılan çekilişte Toyota C-HR otomobil kazanan kişi belli oldu
  • Isparta Meydan AVM çekiliş sonuçları açıklandı: İşte kazananlar listesi
Isparta Meydan AVM, 1. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çekilişlerin resmi sonuçlarını açıkladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerde birçok hediye kazanma şansı yakalayan ziyaretçiler arasında en büyük ödül olan Toyota C HR 1.8 Hybrid e-CVT 4X2 2022 Model otomobil de sahibini buldu. Yapılan çekiliş sonucunda otomobil, 079602 numaralı kupon sahibi Rabia Özkan'ın talihine isabet etti.
Isparta Meydan AVM, bir yıllık başarılı faaliyetleri ile ziyaretçilerine keyifli alışveriş ve eğlence deneyimleri sunmaya devam ediyor. 1. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çekilişlere katılan ziyaretçilerin kazananları ise aşağıdaki şekildedir:

1 YILDA 32 HEDİYE ASİL LİSTE
 
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Meydan AVM yönetimi, kazanan tüm ziyaretçileri tebrik ederken, ziyaretçilerin memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmayı hedeflediklerini belirtti.

 
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