ITSO BAŞKANI ÇELİK’TEN 1 MAYIS

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJI



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye’yi ekonomisi güçlü, modern ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline getirebilmemiz şüphesiz ki emekçi ve girişimcinin dayanışmasıyla mümkündür.” dedi.

ITSO Başkanı Metin Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bugün, ülkemizin kalkınması ve ekonomimizin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüdür.

Her birimizin ortak temennisi, anne babaların ailesinin temel ihtiyaçlarını kolaylıkla giderebildiği, çocuklarımızın yüzünün güldüğü, emekçilerimizin hakkını alabildiği, eşit işe eşit ücret kavramının hayat bulduğu güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde buluşabilmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle işçilerimizin ve tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olacak, huzur dolu nice 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü temenni ediyorum.”