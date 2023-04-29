Togg T10X'in İlk Teslimatları Başladı: Türkiye'nin Elektrikli Otomobil Pazarındaki Yerini Güçlendiriyor

Togg T10X, Akıllı Cihaz Özellikleriyle Kullanıcıların Beğenisine Sunuluyor

Togg, Yeni Modelleriyle Türkiye'nin Diğer Bölgelerinde de Teslimatlar Yapacak

Türkiye'nin Otomobili Togg, bugün yaptığı açıklamayla Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk sahiplerine Togg T10X'in teslimatlarının başladığını duyurdu. Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara 7 ilde teslim edilmek üzere yola çıktı.Togg, uzun süredir beklenen bu teslimatlarla birlikte Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. T10X'in akıllı cihaz özellikleri de bu hedefe yönelik olarak tasarlanmış durumda. Kullanıcıların araçlarıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyan Togg Connect uygulaması, aracın durumunu ve performansını takip etmelerine, navigasyon ve multimedya özelliklerine erişmelerine ve aracı uzaktan kontrol etmelerine imkan sağlıyor.Togg, yeni modellerinin de geliştirilmesine devam ediyor ve bu yıl içinde Türkiye'nin diğer bölgelerinde de teslimatlar yapmayı planlıyor.