IGSİAD Yönetim Kurulu, Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı ile Tanıştı

Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Küçük İşletmelerin Geleceği İçin Çalışıyor

IGSİAD ve Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Arasında İşbirliği Kapısı Açıldı

IGSİAD yönetim kurulu, Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan AYDIN'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, AYDIN uzun yıllardır Odanın hizmetinde olduğunu ve her bir üyeyi tanıdığını, sorunlarından haberdar olduğunu ve çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay KAPI ise, Isparta'daki küçük işletmelerin geleceğinin IGSİAD için önemli olduğunu ve toplumsal bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Bu doğrultuda IGSİAD'ın, perakende ve hizmet sektöründeki işletmelerin ihtiyaçlarını belirleyip yeni açılımlar sağlamak faaliyetlerinin ana eksenini oluşturacağını ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Başkan Sinan AYDIN da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, yönetim kuruluna teşekkür etti.