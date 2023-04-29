Son Dakika: Benzin Fiyatlarına 90 Kuruşluk İndirim Yapıldı

Akaryakıt Fiyatlarındaki Düşüş Devam Ediyor: İstanbul'da Benzin Fiyatları 20 Lira Seviyelerine İndi

Akaryakıt fiyatlarına son dakika indirimi geldi. Brent petroldeki sert düşüşün etkisiyle beraber benzine bu gece yarısından itibaren 90 kuruş indirim yapıldı. Doların durağan seyrinin devam etmesi ve brent petrolün 80 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Ramazan Bayramı boyunca yapılan indirimlerin ardından 29 Nisan itibarıyla bir düşüş daha yaşandı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine kadar indi. Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 20,71 TL, motorinin litre fiyatı ise 20,05 TL olarak belirlendi.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.