Yerli otomobil Togg'un satışı başlıyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış süreci bu hafta başlıyor.



Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi.

Togg'un teknoloji girişimcileri için de ilham olduğunu vurgulayan Kacır, "Togg'la birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacağız. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır

Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.



C SEGMENT SUV'LAR TRAFİĞE ÇIKACAK

Devrim Otomobili ile kurulan hayal, yarım asır sonra hayata geçirildi. Togg'un satışa çıkarılacak ilk modeli C segment SUV olacak. Ardından yerli otomobiller trafiğe çıkacak.



ÖTV DESTEĞİ

Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı. Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.

Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.



TOGG'A ÖZEL DÜŞÜK MALİYETLİ FİNANSMAN

Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.



İKİ FARKLI VERSİYON

Bu modelin 160 kW güce (218 beygir) sahip arkadan itişli ve 320 kW güce (435 beygir) sahip dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonu olacak. 160 kW’lık versiyon 7.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza, 320 kW güç üreten versiyon ise 4.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabilecek. Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre civarında, güçlü versiyonu ise 500 kilometre civarında bir menzile sahip olacak. Togg C-SUV hızlı şarj desteği sayesinde, hızlı şarjı destekleyen istasyonlarda 25 dakikada bataryalarını yüzde 80 doldurabilecek.



ŞARJ İSTASYONU HAMLESİ

Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı.

Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.



FİYATTA 1 MİLYON TL BEKLENTİSİ HAKİM

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen elektrikli araç ÖTV matrahlarıyla birlikte heyecanla beklenen Togg’da tahminlere sebep oldu. Togg’un 2 tekerden motorlu 200 beygirlik 150 kW C-SUV seçeneğinin 1,6 milyon lira tavan sınırlaması nedeniyle ulaşılabilir bir fiyata satılacağı gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından başlangıç paketlerinin 1 milyon lira ile satışa çıkması tahmin edilen C-SUV Togg’un talipleri ise gün geçtikçe artıyor. 5 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanan NFT satışı için 20 bin kişi Togg’un uygulaması Trumore üzerinden cüzdan açmış ve almak için açık artırmaya katılmıştı.



ÖN SİPARİŞ ŞİMDİ TESLİMAT NİSAN’DA

Satış sürecinin nasıl işleyeceğine dair açıklamalar ise Togg yönetiminden geldi. Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan Togg C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek. İlk teslimat ise Mart sonu itibariyle yani Nisan başında başlayacak. Yarışmanın iptal edildiği milli otomobilde sadece çekilişle öncelik belirlenecek. NFT’lerin satışındaki öncelik hakkı ise iptal edildi.



KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ARAÇ ÜRETİLECEK

Togg'un üretim sürecinin ön siparişin ardından yapılması ise kişiselleştirilmiş akıllı cihazdan kaynaklı olacak. Renginden donanım özelliklerine kadar kombine edilebilen C-SUV Togg, kişiye özel olarak üretileceği için stok araç üretilmeyecek. Halihazırda Togg'un elinde hazır vay stok araçlarının bulunmamasının en önemli nedeni ise bu şekilde göze çarpıyor. Bunun yanında kamuoyuna yansıyan araç prototip olduğu için yeni özelliklerin eklenmesiyle daha üstün bir C-SUV Togg görücüye çıkacak.



TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunacak.



25 DAKİKADA YÜKSEK HIZLI ŞARJ: TRUGO

Bataryaları da Gemlik fabrikasında üretilecek olan C-SUV modelin yüksek hızlı şarj özelliğine sahip Trugolar ile 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gideceği hedefleniyor.



YÜZDE 30'DAN FAZLA DİRENÇ

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.



2025'TE YENİ BATARYA TEKNOLOJİSİ GELECEK

Yeni batarya teknolojisi ile 2025'ten itibaren 8 dakikada 250 km yol alabilecek şarj yapılacak.



AYNALAR

Togg'un sağ sol aynalarında dijital kameralar var. Sürücü aracın içinde sağda ve solda yer alan ekranlardan aynaları izleyebilecek. Dijital aynaların yeri ileri üretimlerde değişerek daha işlevsel bir konumla ikame edilecek.



HOLOGRAFİK ASİSTAN

Dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi için hazırlıklar sürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak.

Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek.



'HIZSEVERLER' KOLTUĞA YAPIŞIR

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.



SON HIZ SAATTE 180 KM OLACAK

Son hızı 180 km/sa olacak aracın tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır.



FREN SİSTEMİ

Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili yüzde 20'ye kadar uzatması hedefleniyor.



500+ KM MENZİL OPSİYONU

Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.



UZAKTAN KONTROL

Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak.

Aracın gövdesinde yer alan mor renkli şeritler yandan çarpmalara karşı koruma amacıyla konunan ileri teknoloji bir malzemedir.



