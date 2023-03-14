Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve istikbal adımlarını İstiklal Marşı ile en iyi şekilde anlatan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, her kelimesinde milletimize ait kutsal ve kadim değerleri bizlere miras bırakmıştır.” dedi.

ITSO Başkanı Metin Çelik, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. Her kelimesinde ecdadımızın inanmışlığı ve kararlılığının nakşedildiği, Milletimizin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan bağlılığını destanlaştıran İstiklâl Marşımızın kabulünün 102’nci yıldönümünü millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde kutluyor olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu vesile ile özgürlüğümüzün sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünü kutluyor; Üstadın da dediği gibi ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ diyerek asil milletimizin kutsal ruhunun sembolü olan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını minnet ve şükranla anıyorum.”