İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 102. Yılı

İstiklal Marşı’mızın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıl dönümünü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma münasebetiyle Belediye Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi.

Programa Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Albay Selim Gümüşcan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülki, adli ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından il genelinde yapılan “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında derece alan öğrencilere Vali Baruş tarafından plaket ve hediyeleri verildi.

Sonrasında Gazi Sosyal Bilimleri Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele Döneminde İstiklal Marşı’mızı yazma sürecini anlatan oratoryo tiyatro, müzik ve şiir dinletisi sahnelendi.