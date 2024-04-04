**THY'den Ucuz Bilet Kampanyası: Elinizi Çabuk Tutun!**



Türk Hava Yolları (THY), yurt içi seyahatler için özel bir ucuz bilet kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında, 4-5 Nisan 2024 tarihlerinde geçerli olacak şekilde toplam 80 bin bilet, 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu biletlerle 1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.



THY'nin düzenlediği kampanya, seyahat tutkunlarına ekonomik ve erken rezervasyon fırsatı sunuyor. Biletlerin satışa çıkarılmasının ardından, yoğun ilgi bekleniyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin erken davranması tavsiye ediliyor.



**Kampanya Detayları:**



- **Satış Dönemi:** 4-5 Nisan 2024

- **Satış Adedi:** Toplam 80.000 bilet

- **Fiyatlar:**

- EcoFly Sınıfı: 799 TL (Tüm yurt içi uçuşlar)

- ExtraFly ve PrimeFly Paketleri:

- İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları için:

- ExtraFly: 1.179 TL

- PrimeFly: 1.249 TL

- Diğer yurt içi uçuşlar için:

- ExtraFly: 1.129 TL

- PrimeFly: 1.189 TL

- **Seyahat Dönemi:** 1 Ekim - 30 Kasım 2024



THY'nin bu kampanyası, seyahat planlaması yapanların bütçesine katkı sağlayacak uygun fiyatlarla seyahat etme fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, belirlenen tarihlerde THY'nin resmi web sitesi veya yetkili satış noktalarından biletlerini temin etmeleri gerekiyor.



