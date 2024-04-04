** Avrupa Yakası Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor: Oyuncu Kadrosu Sızdı!



**Özet:** ATV ekranlarında yayınlanan ve 2004 ile 2009 yılları arasında büyük bir başarı elde eden Avrupa Yakası dizisi, yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunda, sevilen karakterlerin başında Gülse Birsel'in canlandırdığı Aslı ve Ata Demirel'in canlandırdığı Volkan bulunacak. Ancak, Tahsin Baba ve İfot karakterleri yeni sezonda yer almayacak.



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- Avrupa Yakası, 2004-2009 yılları arasında Türk dizi tarihinde reyting rekorları kırmış ve komedi türündeki başarılı yapımlardan biri olmuştur.

- Yeniden çekilecek olan dizi, hayran kitlesinin büyük ilgisini çekmiş ve sosyal medyada geniş bir etkileşim yaratmıştır.

- Yeni sezonun başrollerinde Gülse Birsel'in canlandırdığı Aslı ve Ata Demirel'in canlandırdığı Volkan karakterleri yer alacak.

- Burhan Altıntop'un da dizide yer alacağı belirtilmiştir.

- Ancak, Tahsin Baba ve İfot karakterlerinin yeni sezonda yer almayacağı açıklanmıştır.

- İlk bölümlerde Aslı ve Volkan karakterleri, boşanmış bireyler olarak aynı evde yaşayacaklar ve kendi ayrı hayatlarını sürdürecekler.





- Avrupa Yakası'nın yeni sezonu, eski hayranları için heyecan verici bir geri dönüş olacak.

- Başrol oyuncularının korunması ve yeni karakter dinamiklerinin eklenmesi, dizinin tazelenmesine yardımcı olabilir.

- Yeni sezonun nasıl bir hikaye ve komedi anlayışı sunacağı, izleyiciler tarafından merakla beklenmektedir.