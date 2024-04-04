

**Sakın Bu Yüzeylere Limon Sürmeyin: Deneyen Pişman Oluyor**



Yiyeceklerde kullanılan veya temizlik için tercih edilen limon, bazı yüzeyler için tehlike oluşturabilir. Limonun yüksek asit içeriği, hassas yüzeylerde zararlı etkilere neden olabilir. İşte hangi yüzeylerde limon kullanmamanız gerektiği:



**1. MERMER VE GRANİT TEZGAH:** Mermer ve granit tezgahlar, gözenekli yapılarıyla bilinir. Limonun yüzeye zarar vermesini önlemek için tezgahları temizlerken veya üzerine limon koymadan önce dikkatli olunmalıdır.



**2. DEMİR DÖKÜM TAVA:** Demir döküm tava, aşındırıcı temizlik maddelerine karşı hassastır. Limonla temizlenmesi, tavanın kaplamasının aşınmasına ve paslanmasına neden olabilir.



**3. ALÜMİNYUM TENCERE:** Alüminyum tencerelerin yüzeyi limonla ovulduğunda aşınabilir ve yiyeceklere zarar verebilir. Bu nedenle alüminyum yüzeylerde limon kullanılmamalıdır.



**4. PARKE ZEMİN:** Limon suyu, parke zeminlerin yapısını bozabilir ve deforme olmalarına neden olabilir.



**5. AHŞAP VE PLASTİK KESME TAHTALARI:** Limon suyu, ahşap ve plastik kesme tahtalarının gözeneklerine sızarak bakteri oluşumuna neden olabilir.



**6. LASTİK CONTALAR:** Ev aletlerinde bulunan lastik contalar, limon suyunun asidik yapısından etkilenebilir ve zamanla zarar görebilir.



**7. KROM MALZEMELER:** Krom malzemeler, limon suyuyla temas ettiğinde aşınabilir ve lekelenme olabilir. Musluklar ve dolap kulpları gibi krom yüzeylerden limon uzak tutulmalıdır.



Bu yüzeylerde limon kullanmamak, uzun vadede malzemelerin korunmasına ve sağlıklı kullanımına yardımcı olabilir.