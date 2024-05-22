THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor... Türk Hava Yolları (THY), deneyimli veya deneyimsiz adaylar için cazip maaş paketleriyle yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Kabin memuru pozisyonları için rütbesiz personel alımı gerçekleştirilecek ve başlangıç maaşı 50 bin TL olarak belirlendi. THY Kabin Memuru Başvuru Şartları Türk Hava Yolları, kabin memuru pozisyonları için başvuruların başladığını duyurdu. Adayların başvurabileceği bu fırsat için belirlenen koşullar şöyle:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Eğitim: En az lise mezunu olmak

En az lise mezunu olmak Dil Yeterliliği: İngilizceyi iyi derecede konuşabilmek (ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebi olacak)

İngilizceyi iyi derecede konuşabilmek (ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebi olacak) Doğum Yılı: 1982 ile 2004 yılları arasında doğmuş olmak

1982 ile 2004 yılları arasında doğmuş olmak Adli Sicil: Temiz adli sicil kaydına sahip olmak

Temiz adli sicil kaydına sahip olmak Boy Kriterleri: Kadınlar için 160-180 cm, erkekler için 170-190 cm

Kadınlar için 160-180 cm, erkekler için 170-190 cm Geçmiş Çalışma Durumu: Türk Hava Yolları veya bağlı şirketlerden herhangi bir nedenle ayrılmamış olmak