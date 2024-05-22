THY'den En Az 50 Bin TL Maaşla İş Fırsatı! Tecrübe Şartı Aranmıyor...Türk Hava Yolları (THY), deneyimli veya deneyimsiz adaylar için cazip maaş paketleriyle yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Kabin memuru pozisyonları için rütbesiz personel alımı gerçekleştirilecek ve başlangıç maaşı 50 bin TL olarak belirlendi.
THY Kabin Memuru Başvuru ŞartlarıTürk Hava Yolları, kabin memuru pozisyonları için başvuruların başladığını duyurdu. Adayların başvurabileceği bu fırsat için belirlenen koşullar şöyle:
- Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Eğitim: En az lise mezunu olmak
- Dil Yeterliliği: İngilizceyi iyi derecede konuşabilmek (ikinci bir yabancı dil bilmek tercih sebebi olacak)
- Doğum Yılı: 1982 ile 2004 yılları arasında doğmuş olmak
- Adli Sicil: Temiz adli sicil kaydına sahip olmak
- Boy Kriterleri: Kadınlar için 160-180 cm, erkekler için 170-190 cm
- Geçmiş Çalışma Durumu: Türk Hava Yolları veya bağlı şirketlerden herhangi bir nedenle ayrılmamış olmak
Mavi kart sahipleri de başvuruda bulunabilir.
Adaylar ayrıca, online envanter analizi, dövme ve yara izi denetimi, boy ve kilo ölçümü gibi aşamalardan geçecekler. Değerlendirme sürecinin sonunda, İstanbul Florya'daki Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde bir kurul mülakatına katılacaklar. Gerektiğinde değerlendirme aşamalarında değişiklikler yapılabilir.
Bu cazip iş fırsatı, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyenler için büyük bir şans sunuyor. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, THY ailesine katılmak için hemen başvurabilirler.
Süreç Nasıl İlerliyor?Adaylar, sürece online bir İngilizce sınavı ile başlayacaklar. Ardından belgelerinin online olarak incelenmesi yapılacak. İngilizce yeterliliklerinin belirginleştirilmesi için bir İngilizce mülakatına tabi tutulacaklar. Bu mülakat, yüz yüze veya video konferans yoluyla gerçekleştirilebilir.
Adaylar ayrıca, online envanter analizi, dövme ve yara izi denetimi, boy ve kilo ölçümü gibi aşamalardan geçecekler. Değerlendirme sürecinin sonunda, İstanbul Florya'daki Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde bir kurul mülakatına katılacaklar. Gerektiğinde değerlendirme aşamalarında değişiklikler yapılabilir.
Başvurular Nereden Yapılacak?Türk Hava Yolları, kabin memuru pozisyonları için başvuruları kabul etmektedir. Başvurular, THY’nin resmi internet sitesindeki kariyer bölümünden yapılabilir. Başvurular için belirlenen son tarih olmamakla birlikte, alım yapılacak kontenjan dolduğunda ilan kapatılacaktır.
Bu cazip iş fırsatı, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyenler için büyük bir şans sunuyor. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, THY ailesine katılmak için hemen başvurabilirler.