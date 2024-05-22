Dev Bankadan Müşterilerine 50 Bin TL Ödeme Fırsatı! Yalnızca 2 Şart Gerekli... Ziraat Bankası, belirli müşteri gruplarına özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, uygunluk kriterlerini karşılayan müşterilere 50 Bin TL tutarında ödeme yapılacak. Ziraat Bankası, finansal ihtiyaçları olan bireylere yönelik bu cazip teklifi sunarak, müşterilerine 36 ay vade ile maksimum 50 Bin TL tutarında ihtiyaç kredisi imkanı tanıyor. Kampanya Şartları Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin karşılaması gereken iki temel şart bulunmaktadır:

Mevcut Hesap: Müşterilerin Ziraat Bankası'nda mevcut bir hesaba sahip olmaları gerekmektedir. Kredi Puanı: Kredi başvurusu yapacak müşterilerin kredi puanlarının 1100 puanın üzerinde olması gerekmektedir.