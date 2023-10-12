Başkan Başdeğirmen Hal Esnafıyla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sebze ve Meyve Hali esnafıyla buluşarak esnafın istek ve önerilerini dinledi. Başkan Başdeğirmen, esnafa hayırlı bol kazançlar dileklerini ileterek, bu tür buluşmaların amacının esnafın taleplerini anlamak ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Sebze ve Meyve Hali esnafı, toptan satışın açık alanlarda yapılmasını önlemek ve kayıtsız kişilerin alışveriş yapmasını engellemek istediklerini dile getirdi. Ayrıca, işyerlerinin çatılarında sorunlar yaşadıklarını ve yağmur sularının içeri sızdığını, bu nedenle genel bir tadilata ihtiyaç duyduklarını belirttiler. Bazı noktalarda su birikintilerinin oluştuğunu da ifade ettiler.

Başkan Başdeğirmen, dışarıdaki toptan satışı engelleme çalışmalarını Sebzeciler ve Manavlar Odası ile genişleteceklerini ve esnafın rızkına engel olunmaması için gerekli çalışmaların artırılacağını açıkladı. Ayrıca, yağış sonrası su birikintilerinin giderilmesi ve işyerlerinin çatı bakımı konusunda ilgili daire müdürlerine talimat verdi.

Toplantının olumlu geçtiğini ve önemli konuların ele alındığını belirten Başkan Başdeğirmen, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerini ileterek, kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.