MADENİŞ ODASINDA AHMET GICIR DÖNEMİ

VEDA KONUŞMASINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

MEVCUT BAŞKAN UYGUN, KONUŞMA YAPARKEN DUYGULANDI

İSMAİL UYGUN, ODANIN ONURSAL BAŞKANI İLAN EDİLDİ

Madeni İş Odası Genel Kurulu Alyans Düğün Salonu'nda yapıldı.Divan Başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Tural yaptı.4 yıllık faaliyet raporunu kongrede aday olmayan mevcut başkan İsmail Uygun okudu. Uygun, pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların en kısa zamanda geçmesini diledi.1990 yılında yönetici olarak başladığı odada 1999 yılından bu yana 32 yıl hizmet verdiğini söyledi. Görevi devir etmenin zamanı geldi diyen Uygun, her zaman esnafın yanında olacağını, ömrünün sonuna kadar da hizmete devam edeceğini ifade etti. Emanet emin ellerde olacak diyen Uygun, konuşmasında duygulu anlar yaşadı. Uygun, önemli olan hoş bir seda bırakmak. 'Her seçimde beni sandıktan güçlü bir şekilde çıkardınız" diyen Uygun, helallik verdi, helallik istedi.YAPILAN seçimler sonunda Ahmet GICIR 376 oy alarak yeni Başkan oldu.