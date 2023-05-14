Tekerlekli Sandalyede Yaşayan Nizami Gültekin'in Hayat Hikayesi

Engeller Haftası kapsamında, Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu öğrencileri, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nizami Gültekin'i evinde ziyaret etti. Yanındayız Projesi'nin bir parçası olan bu etkinlikte öğrencilere, Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey ve öğretmenleri Vedat Yılmaz da eşlik etti.Mahalle Muhtarı Özbey, "Engeliler Haftası kapsamında hayatın içinde olduğumuzu göstermek amacıyla buradayız" dedi ve mahallesindeki okulun öğrencilerine bu tür eğitim projelerine destek verdiklerini açıkladı.Ziyaret, samimi sohbetler ve Nizami Gültekin'in hayat hikayesinin paylaşılmasıyla devam etti. Engelli olarak tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Gültekin, öğrencilere yaşadığı deneyimleri anlattı. Hayata karşı mücadelesini, engellerle başa çıkma yöntemlerini ve umut dolu bakış açısını paylaşarak gençlere ilham verdi.Nizami Gültekin'in evinde gerçekleşen bu ziyaret, öğrencilere engelli bireylerin günlük yaşam mücadelesini anlama ve empati kurma fırsatı sağladı. Öğrenciler, Nizami Gültekin'in kararlılığı ve hayata tutunma azmiyle etkilendiler.Bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım oldu. Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu öğrencileri, Nizami Gültekin'in hayat hikayesinden ilham alarak engellerle mücadelede daha duyarlı ve yardımsever bireyler olarak yetişmeye devam edecek.(ISPARTA YAŞAM HABERİ)