Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy sayımı işlemi başlamış durumda.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinin olumsuz bir olayla karşılaşmadan tamamlandığı belirtilirken, YSK'nın katılım oranını ilerleyen saatlerde açıklayacağı bildirildi.

Bu haberde aktarılan bilgilere göre, oy verme işlemleri tamamlanmış ve seçim sürecinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. YSK'nın ilerleyen saatlerde yapacağı açıklamada seçime katılım oranı da kamuoyuyla paylaşılacak.