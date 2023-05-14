MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Isparta mitingi, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 14 Mayıs seçimlerine bir gün kala, Isparta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağırladı. Bahçeli, binlerce Ispartalının katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.Bahçeli'yi şehre girişinde atlı birlikler eşlik etti ve Ispartalılar tarafından makam aracına gül yağdırıldı. Yoğun kalabalık nedeniyle konvoy, zorlu şartlarda miting alanına ulaştı.Isparta mitinginde Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek istedi. Mitinge, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve BBP İl Başkanları ile milletvekili adayları da katıldı.MHP Isparta İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, Genel Başkan Bahçeli'ye özel yapım kılıç ve üzerinde Türk bayrağı ve üç hilal işlenen özel dokuma bir halı hediye etti.Isparta Haberi olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi mitingine ilişkin bu haberi paylaşıyoruz. Mitingin büyük bir katılımla gerçekleştiğini ve Bahçeli'nin seçim öncesi destek taleplerini ilettiğini aktarıyoruz. Ispartalıların yoğun ilgisine ve coşkusuna dikkat çekiyoruz.