CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SAADET ORUÇ 4. ISPARTA KİTAP FUARINA KATILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap fuarında söyleşi yaparak kitabını imzaladı. Söyleşide Suriye’de yaşananlara değinen Oruç, Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin en büyük tehditlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet oruç 4. Kitap Fuarı için Isparta geldi.



Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen fuara katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, vatandaşlarla söyleşi yaparak sırt çantalı Nicholas kitabını imzaladı.

Söyleşiye Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'de katıldı.



Söyleşide Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük tehditlerinden biri ile karşı karşıya olduğunu savundu.



'' Irak, Suriye, ardından Türkiye, bugün Cumhurbaşkanımızın söylediği ''Burada hedef Suriye değil Türkiye'dir.'' En az Suriye kadar Türkiye'dir lafı gerçekten bizim burada Türkiye'nin terörle mücadelesini toprak bütünlüğünü koruma çalışmasına anlamamızı gerektiren bir konu Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük tehditlerinden biri ile karşı karşıya özellikle Amerikan destekli PYD PKK projesi ile Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma çabasına karşı Türkiye çok farklı operasyonlarla ''Barış Pınarı'' ''Zeytindalı Harekatı'' ile bunlara engel olmaya çalışıyor ve bunda gerçekten yalnız bırakılıyor ama buna rağmen hem kendi savunma sanayi ürünleri hem ordumuzun,diplomasinin aynı zamanda sadece askeri strateji değil ,büyük başarıları sonucu Türkiye çok büyük tehditleri püskürtüyor. Püskürttükçe de bir saldırı daha geliyor, onu da püskürtüyoruz bir saldırı daha geliyor. Şundan emin olun ordumuzun Türk diplomasisinin askeri stratejisinin iletişim politikamızın gerçekten karşı karşıya kaldığımız bu saldırıya, saldırıyı püskürtecek ve o saldırıyı onların başına geçirecek şekilde bir politika izleniyor.''



Oruç, Türkiye'nin uluslararası toplum tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.



'Malesef uluslararası toplum tarafından Türkiye hiç bir tarihte olmadığı kadar yalnız bırakılmış durumda. Şimdi Türkiye bölgesinde istikrar ve demokrasi anlamında ciddi bir örnek teşkil ediyor. Müslüman, Demokrat bir ülke olarak uluslararası güçlerin bir türlü kontrol altına alınamadığı istediklerini yaptıramadı bir ülke.''



Söyleşinin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Başdanışman Oruç'a Ay Yıldızlı Bayrağın yer aldığı bir tablo hediye etti